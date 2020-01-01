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Горбуша тушеная с овощами в подливе (пошаговый фото рецепт)

Горбуша тушеная с овощами в подливе

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Время готовки:40мин
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Приготовим дальневосточного лосося горбушу с морковью и луком. Особенность рецепта в том, что рыба готовится практически в подливе, не соприкасаясь с поверхностью сковороды. А подливка смягчает рыбу.

Энергетическая ценность:

На 1 порцию
42,8

белки

13,0

углеводы

28,5

жиры

474,5

калорийность

Используемая техника:

Сковородка
Сковородка

Ингредиенты:

Количество порций:
2

Горбуша

400 грамм

Морковь

1 штука

Лук репчатый

½ головки

Растительное масло

2 столовых ложки

Мука пшеничная

1 столовая ложка

Кетчуп

2 столовых ложки

Соус соевый

1 чайная ложка

Соль

по вкусу

Перец черный молотый

по вкусу

Лавровый лист

2 штуки

Вода

1,5 стакана
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    Пошаговая инструкция:

    1. 1
      Для приготовления этого блюда на 2 порции нам потребуется половина тушки горбуши весом 300-400 грамм. Голова и хвостовая части используются для приготовления ухи. Тушку нужно промыть и нарезать поперек напополам. Одну половинку можно убрать, а вторую режем поперек на 4 стейка. Кожу и чешую можно не удалять (на рассмотрение повара). Стейки желательно посолить и поперчить черным молотым перцем. В таком виде они должны мариноваться минут 10-15.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    2. 2
      Возьмем одну морковь и четверть (или половинку) крупной луковицы. Овощи нужно промыть и почистить.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    3. 3
      Натираем морковь на терке в виде соломки, а лук режем полукольцами.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    4. 4
      Наливаем на сковородку немного растительного масла и разогреваем его. Выкладываем туда нашу нарезку.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    5. 5
      Постоянно помешивая, тушим нарезанные овощи на малом огне почти до готовности. Лук приобретает характерный «морковный» оттенок. Пережаривать овощную основу не следует.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    6. 6
      Прямо на подушку из обжаренного лука и моркови выкладываем наши стейки из горбуши.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    7. 7
      Выливаем в сковородку один стакан кипятка и добавляем лавровый лист. Начинаем тушить рыбу на слабом огне. Можно прикрыть сковородку крышкой. Рыба готовится минут 10. Переворачивать кусочки горбуши не нужно. Постепенно вода выкипает, и рыба доходит до готовности.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    8. 8
      Приготовим подливку. В отдельной посуде смешаем одну столовую ложку муки, чайную ложку соевого соуса «Ачим», две столовых ложки любого кетчупа и добавим немного воды. Перемешиваем подливу, пока не исчезнут комочки муки. Заливаем содержимое сковороды полученной поливкой и даем ему закипеть.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    9. 9
      Подлива застывает на глазах, принимая желеобразное состояние. Снимаем сковородку с огня и даем постоять блюду минут 7-8 для пропитывания кусочков рыбы полученной подливкой.
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
    10. 10
      Горбуша, тушеная с овощами в подливе, готова. Обильно наливаем подливку на тарелки. Выкладываем по два куска рыбы прямо на подливку. В качестве гарнира к этому блюду идеально подходит отварной рис или картофель. Выкладываем кусочки картофеля и дольки острых маринованных томатов (можно взять свежие помидоры). Украшаем блюдо веточками укропа. Приятного аппетита! С наступающим Новым Годом!
      Горбуша тушеная с овощами в подливе
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