Горбуша тушеная с овощами в подливе (пошаговый фото рецепт)

Пошаговая инструкция:

1 Для приготовления этого блюда на 2 порции нам потребуется половина тушки горбуши весом 300-400 грамм. Голова и хвостовая части используются для приготовления ухи. Тушку нужно промыть и нарезать поперек напополам. Одну половинку можно убрать, а вторую режем поперек на 4 стейка. Кожу и чешую можно не удалять (на рассмотрение повара). Стейки желательно посолить и поперчить черным молотым перцем. В таком виде они должны мариноваться минут 10-15.

2 Возьмем одну морковь и четверть (или половинку) крупной луковицы. Овощи нужно промыть и почистить.

3 Натираем морковь на терке в виде соломки, а лук режем полукольцами.

4 Наливаем на сковородку немного растительного масла и разогреваем его. Выкладываем туда нашу нарезку.

5 Постоянно помешивая, тушим нарезанные овощи на малом огне почти до готовности. Лук приобретает характерный «морковный» оттенок. Пережаривать овощную основу не следует.

6 Прямо на подушку из обжаренного лука и моркови выкладываем наши стейки из горбуши.

7 Выливаем в сковородку один стакан кипятка и добавляем лавровый лист. Начинаем тушить рыбу на слабом огне. Можно прикрыть сковородку крышкой. Рыба готовится минут 10. Переворачивать кусочки горбуши не нужно. Постепенно вода выкипает, и рыба доходит до готовности.

8 Приготовим подливку. В отдельной посуде смешаем одну столовую ложку муки, чайную ложку соевого соуса «Ачим», две столовых ложки любого кетчупа и добавим немного воды. Перемешиваем подливу, пока не исчезнут комочки муки. Заливаем содержимое сковороды полученной поливкой и даем ему закипеть.

9 Подлива застывает на глазах, принимая желеобразное состояние. Снимаем сковородку с огня и даем постоять блюду минут 7-8 для пропитывания кусочков рыбы полученной подливкой.