Горбуша тушеная с овощами в подливе (пошаговый фото рецепт)

Приготовим дальневосточного лосося горбушу с морковью и луком. Особенность рецепта в том, что рыба готовится практически в подливе, не соприкасаясь с поверхностью сковороды. А подливка смягчает рыбу.
Энергетическая ценность:На 1 порцию
42,8
белки
13,0
углеводы
28,5
жиры
474,5
калорийность
Используемая техника:
Ингредиенты:
Горбуша
400 грамм
Морковь
1 штука
Лук репчатый
½ головки
Растительное масло
2 столовых ложки
Мука пшеничная
1 столовая ложка
Кетчуп
2 столовых ложки
Соус соевый
1 чайная ложка
Соль
по вкусу
Перец черный молотый
по вкусу
Лавровый лист
2 штуки
Вода
1,5 стакана
Пошаговая инструкция:
- 1Для приготовления этого блюда на 2 порции нам потребуется половина тушки горбуши весом 300-400 грамм. Голова и хвостовая части используются для приготовления ухи. Тушку нужно промыть и нарезать поперек напополам. Одну половинку можно убрать, а вторую режем поперек на 4 стейка. Кожу и чешую можно не удалять (на рассмотрение повара). Стейки желательно посолить и поперчить черным молотым перцем. В таком виде они должны мариноваться минут 10-15.
- 2Возьмем одну морковь и четверть (или половинку) крупной луковицы. Овощи нужно промыть и почистить.
- 3Натираем морковь на терке в виде соломки, а лук режем полукольцами.
- 4Наливаем на сковородку немного растительного масла и разогреваем его. Выкладываем туда нашу нарезку.
- 5Постоянно помешивая, тушим нарезанные овощи на малом огне почти до готовности. Лук приобретает характерный «морковный» оттенок. Пережаривать овощную основу не следует.
- 6Прямо на подушку из обжаренного лука и моркови выкладываем наши стейки из горбуши.
- 7Выливаем в сковородку один стакан кипятка и добавляем лавровый лист. Начинаем тушить рыбу на слабом огне. Можно прикрыть сковородку крышкой. Рыба готовится минут 10. Переворачивать кусочки горбуши не нужно. Постепенно вода выкипает, и рыба доходит до готовности.
- 8Приготовим подливку. В отдельной посуде смешаем одну столовую ложку муки, чайную ложку соевого соуса «Ачим», две столовых ложки любого кетчупа и добавим немного воды. Перемешиваем подливу, пока не исчезнут комочки муки. Заливаем содержимое сковороды полученной поливкой и даем ему закипеть.
- 9Подлива застывает на глазах, принимая желеобразное состояние. Снимаем сковородку с огня и даем постоять блюду минут 7-8 для пропитывания кусочков рыбы полученной подливкой.
- 10Горбуша, тушеная с овощами в подливе, готова. Обильно наливаем подливку на тарелки. Выкладываем по два куска рыбы прямо на подливку. В качестве гарнира к этому блюду идеально подходит отварной рис или картофель. Выкладываем кусочки картофеля и дольки острых маринованных томатов (можно взять свежие помидоры). Украшаем блюдо веточками укропа. Приятного аппетита! С наступающим Новым Годом!
Все комментарии (0)